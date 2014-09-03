Сборная Украины по футболу выиграла товарищеский матч у Молдовы
В Киеве завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Молдовы, в котором хозяева поля победили с минимальным счетом - 1:0.
Судьбу матча решил эпизод в середине второго тайма.
Обе команды в невысоком темпе начали матч и, по ходу игры, лишь изредка проводили острые опасные комбинации. Украинцы превосходили соперника в классе, а потому чаще проводили атакующие комбинации.
Единственный голевой момент в игре произошел на 63-й минуте. Артём Громов по левому флангу ворвался в штрафную и от линии ворот откатил мяч назад. Набежавший Роман Безус в касание точно пробил под дальнюю штангу - 1:0. В оставшееся время украинцы имели еще несколько моментов увеличить свой перевес, но забить гол больше так и не смогли.
Как сообщал УНИАН, матч с Молдовой стал последней товарищеской игрой сборной Украины перед стартом отборочного турнира Евро-2016.
8 сентября сборная Украины проведет первый матч отбора - против команды Словакии.