Тренер сборной Украины по баскетболу не смог объяснить поражение от Новой Зеландии

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт турнира.

"В первую очередь, хочу поздравить Новую Зеландию с хорошей и тяжелой победой. Я не могу объяснить, что сегодня произошло - мы не забивали лэй-апы (броски из-под кольца), делали потери, другие ошибки. Мы не были агрессивны сегодня и пробили всего девять штрафных", - заявил тренер.

Также Фрателло отметил: "Мы пробовали разные варианты игроков на пятой и четверой позиции. В третьей четверти даже вышли вперед, но потом стали терять концентрацию и энергию, позволив Новой Зеландии уйти в отрыв".

Как сообщал УНИАН, сегодня в испанском Бильбао состоялся матч четвертого тура группового этапа Чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Украины проиграла команде Новой Зеландии со счетом 61:73. Таким образом, после 4-х туров у сборной Украины 2 победы при 2 поражениях и команда не сумела досрочно гарантировать себе место в плей-офф турнира, 1/8 финала.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.