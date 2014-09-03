Офис ФК «Шахтер» занят вооруженными людьми

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении указывается, что "обстоятельства происшедшего выясняются". Также в клубе уточняют, что в связи с произошедшим, контрагентов просят направлять официальную корреспонденцию по другому адресу.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе была дважды обстреляна спортивно-тренировочная база клуба - СТБ "Кирша". Если в первый раз незначительно пострадало только одно из тренировочных полей, то спустя три дня снаряды попали в главный корпус, где живут игроки основного состава. Полностью уничтожены зона отдыха и тренажерный зал. Значительный урон был также нанесен жилым и подсобным помещениям базы. Ранее прямым попаданием снаряда был разрушена часть клубного стадиона "Донбасс-Арены" и электроподстанции, питающей арену в Донецке.