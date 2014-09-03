Сборная Украины по баскетболу проиграла Новой Зеландии в матче Чемпионата мира

Судьба матча была предрешена во второй четверти.

Украинцы выходили на матч в роли фаворита, но лишь в первой четверти игры сумели удержать ситуацию под контролем. 10-минутка прошла в равной игре и завершилась с минимальным преимуществом сборной Украины - 19:18. Впрочем, уже во второй четверти украинские подопечные американского тренера Майка Фрателло стали заметно уступать своим оппонентам и проиграли игровой отрезок со счетом 11:18.

Сразу после большого перерыва, в начале третьего периода украинцы совершили спурт и даже вышли вперед на 1 очко - 41:40, но, впоследствии, позволили сопернику не только выровнять счет в четверти, но и нарастить свое преимущество - 17:15 и общий счет 53:45. А уже к середине заключительной 10-минутке новозеландцы вели в счете с преимуществом в 16 баллов - 66:50. В концовке соперник без труда удержал свой перевес.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стал Максим Корниенко, набравший 15 баллов.

Таким образом, после 4-х туров у сборной Украины 2 победы при 2 поражениях и команда не сумела досрочно гарантировать себе место в плей-офф турнира, 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.