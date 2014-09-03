Украинская шахматистка Ушенина занимает четвертое место на этапе Гран-при ФИДЕ

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

После 8 туров на счету украинки 2 победы, 5 ничьих и 1 поражение - 4,5 очка. Столько же набрали Дронавалли Харика из Индии и Элина Даниелян из Армении. Украинка их опережает из-за более высокого личного рейтинга.

Лидируют в турнирной таблице китаянки Хоу Ифань и Ю Веньюн, у которых по 6,5 очка. 5,5 балла на счету Батчимег Тувшинтугс из Монголии.

Всего в соревнованиях участвуют 12 шахматисток, соревнующихся по круговой системе, в 11 туров.

Согласно расписанию, 3 сентября на турнире является выходным днем перед заключительными тремя турами.

Этап Гран-При ФИДЕ в Шардже проходит с 24 августа по 6 сентября.