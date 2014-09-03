На матче молодежных сборных Украины и Швейцарии будут работать арбитры из Англии

Арбитром матча назначен 35-летний рефери из Англии Энтони Тейлор, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Ассистентами арбитра будут Гарри Бесуик и Джон Брукс. Резервный арбитр - Кевин Френд (все - Англия).

Энтони Тейлор - арбитр международной категории ФИФА с 2013 года. В его активе работа на матчах квалификационных турниров европейских клубных соревнований и молодежного чемпионата Европы 2015 года. Пути английского арбитра с украинской сборной до этого дня не пересекались.

Напомним, что бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором рассудит первый из двух домашних матчей, которые осталось провести команде Сергея Ковальца в рамках квалификации ЧЕ-2015.

Матч Украина - Швейцария состоится 4 сентября на стадионе "Центральный" в Черкассах. Поединок начнется в 18:30.