Игрокам придется работать и за тех, кто не сможет помочь сборной - Фоменко

Об этом он сообщил на пресс-конференции накануне товарищеского матча Украина - Молдова, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В частности, Фоменко отметил: "Собрались все вовремя, в сборную приехали все те, кто здоровы на данный момент. К сожалению, на сбор приехали не все наши футболисты. Много парней с травмами, поэтому не смогут нам помочь в ближайших матчах. Готовимся к выполнению тех задач, которые перед нами стоят. Ребята работают, в частности, и за тех игроков, которых нет в команде".

На вопрос, изменился план подготовки к товарищескому матчу со сборной Молдовы, учитывая неожиданную смену соперника (сборная Украина планировала проводить спарринг с командой Парагвая), тренер отметил: "Ничего не изменилось. План остался тем же, что и было определено ранее. Сборная Молдовы - хорошая команда, ее футболисты выступают в сильных клубах, в том числе - и российских. Поэтому не было смысла менять подготовку. Все, что было намечено, выполняется на сборе".

Что касается того, насколько тяжелой является потеря Евгения Коноплянки, который не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах из-за травмы, Фоменко ответил: "Нам не хватает кого-то из футболистов из тех, кто сейчас не может помочь национальной команде. Придется работать и за тех ребят, которые отсутствуют в составе сборной".

В свою очередь, капитан национальной команды Анатолий Тимощук отметил, что команда Михаила Фоменко настроена только на максимальный результат по итогам двух матчей: "Все знают, какая на сегодняшний день сложилась сложная ситуация в Украине. Поэтому мы все готовы отстаивать честь нашей страны на футбольном поле. Наша мотивация находится на самом высоком уровне, мы настроены только на победу в обеих встречах".

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч национальных сборных Украины и Молдовы состоится 3 сентября в Киеве, на НСК "Олимпийский".