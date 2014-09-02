Сборная Украины по баскетболу выиграла третий матч на Чемпионате мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении всего матча на площадке шла абсолютно равная борьба. Ни одна из команд не могла создать себе преимущество хотя бы в 10 очков. Первый период завершился вничью - 13:13, второй - минимальной победой сборной Турции, со счетом 13:12.

После большого перерыва украинцы заиграли чуть увереннее и выиграли третью 10-минутку со счетом 16:13. В заключительном периоде задачей нашей команды было удержание добытого преимущества и сборная сумела не только справиться с ней, но и нарастить свой перевес - 23:19.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стал Александр Мишула, на счету которого 16 очков.

Таким образом. сборная Украины выиграла второй матч из трех на групповом этапе и существенно повысила свои шансы на попадание в плей-офф турнира - 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.