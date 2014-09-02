Сборная Украины по баскетболу выиграла третий матч на Чемпионате мира
В испанском Бильбао завершился матч 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции со счетом 64:58.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
На протяжении всего матча на площадке шла абсолютно равная борьба. Ни одна из команд не могла создать себе преимущество хотя бы в 10 очков. Первый период завершился вничью - 13:13, второй - минимальной победой сборной Турции, со счетом 13:12.
После большого перерыва украинцы заиграли чуть увереннее и выиграли третью 10-минутку со счетом 16:13. В заключительном периоде задачей нашей команды было удержание добытого преимущества и сборная сумела не только справиться с ней, но и нарастить свой перевес - 23:19.
Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стал Александр Мишула, на счету которого 16 очков.
Таким образом. сборная Украины выиграла второй матч из трех на групповом этапе и существенно повысила свои шансы на попадание в плей-офф турнира - 1/8 финала.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.