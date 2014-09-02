Обнародован состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса с Бельгией

В составе команды будут все сильнейшие игроки Украины за исключением травмированного Александра Долгополова, сообщает Теннисный портал Украины.

Капитан команды Михаил Филима заявил следующих игроков - Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Сергей Бубка.

По регламенту соревнований, капитаны команд могут заменить двух игроков в первоначальной заявке не позднее, чем за 1 час до официальной церемонии жеребьевки матча.

Матч Украина - Бельгия пройдет на нейтральной территории в Таллинне (Эстония) 12-14 сентября.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Эстония согласно жеребьевки должен был состояться на территории нашей страны. Местом проведения матча Федерация тенниса Украины заявила Дворец спорта в Киеве. Позднее Международная федерация тенниса по просьбе бельгийской стороны запретила проводить матч на территории Украины. Мотивом для этого послужили беспорядки во время ликвидации палаточного городка на Майдане 7 августа.