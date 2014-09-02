Ряд стран ЕС предложили приостановить членство России в ФИФА и УЕФА

Новые санкции Евросоюза в отношении России могут затронуть не только экономику и финансовый сектор, но также футбол и культуру, сообщает "Р-спорт" со ссылкой на чешское агентство ЧТК.

В проекте санкций, полученном правительством Чехии, говорится также о том, чтобы страны-члены ЕС рассмотрели вопрос о приостановке членства России в ряде международных спортивных организаций. "В таком случае Россия не могла бы участвовать в первенстве мира по футболу или в соревнованиях, проходящих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в частности в квалификационном турнире к первенству континента и в Лиге чемпионов", - пишет ЧТК.

Как сообщал УНИАН, ранее Российский футбольный союз в нарушение правил УЕФА и ФИФА включил в число клубов-участников внутренних российских соревнований три крымские команды - СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта). В ФИФА всю ответственность за санкции к России по этому вопросу переложили на УЕФА. Союз, в свою очередь, отделался пространным заявлением о том, что не признает участие крымских клубов в чемпионате России. Конкретных санкций от международных организаций в адрес РФС пока не последовало.