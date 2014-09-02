УЕФА не разрешил проводить матчи в трех украинских городах
15:42, 02 сентября 2014Спорт
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил проводить матчи под своей эгидой в Харькове, Днепропетровске и Одессе.
УЕФА не уверен в безопасности проведения матчей на юго-востоке Украины / uefa.com
Футбольные клубы "Днепр" (Днепропетровск) и "Металлист" (Харьков) по-прежнему не могут принимать своих еврокубковых соперников в родных стенах, а сборная Украины не сможет проводить домашние матчи отбора Евро-2016 во всех трех городах, сообщает MatchDay.ua.
Как стало известно изданию, "Металлист" рассматривает вариант проведения поединка с турецким "Трабзонспором" (18 сентября) во Львове.
"Днепр" же 18 сентября, по всей видимости, примет итальянский "Интер" (Милан) в Киеве.
На данный момент официального подтверждения этой информации от УЕФА или самих клубов не поступало.
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