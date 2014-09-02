Один из ключевых игроков сборной Украины по баскетболу может из-за травмы покинуть ЧМ
Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Майк Фрателло заявил, что возвращение Сергея Гладыря в строй во время чемпионата мира маловероятно – можно надеяться только на чудо.
О травме одного из ключевых игроков команды и ее последствиях тренер рассказал во время пресс-конференции в испанском Бильбао, где свои матчи группового этапа ЧМ проводит сборная Украины, сообщает Хsport.ua.
В частности, Фрателло отметил: «Сейчас наш игрок находится в медицинском центре на обследовании. Сможет ли он еще сыграть на чемпионате мира? Я не знаю. Но травма его довольно тяжелая. Он после броска приземлился на ногу одного из игроков команды-соперницы и подвернул ногу. Произошло растяжение голеностопа. Будем надеяться на чудо, что голеностоп каким-то образом быстро стянется. Что я могу сказать – чудеса иногда случаются…»
Как сообщал УНИАН, сборная Украины на нынешнем мировом первенстве уже провела два матча, одержав победу над сборной Доминиканской республики и проиграв команде Финляндии. Третий матч на ЧМ украинцы проведут сегодня - против сборной Турции.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.