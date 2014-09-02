Каноист Чебан признан лучшим спортсменом Украины в августе

Личный наставник каноиста Вячеслав Сорокин назван лучшим тренером последнего летнего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который в августе проходил в Москве, Юрий Чебан добыл блестящую победу на 200-метровке, а также вместе с партнерами по команде - Александром Максимчуком, Виталием Голюком и Вадимом Цыпаном завоевал «серебро» в эстафете каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

Отметим, что для Юрия Чебана это вторая высокая награда Национального олимпийского комитета. Ранее каноист признавался лучшим спортсменом месяца в олимпийском августе-2012, когда выиграл золото Игр в Лондоне.