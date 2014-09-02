Каноист Чебан признан лучшим спортсменом Украины в августе
11:19, 02 сентября 2014Спорт
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Олимпийский чемпион Лондона-2012 и бронзовый призер Пекина-2008 по гребле на каноэ Юрий Чебан признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в августе.
Чебан второй раз признан лучшим спортсменом месяца / noc-ukr.org
Личный наставник каноиста Вячеслав Сорокин назван лучшим тренером последнего летнего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.
На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который в августе проходил в Москве, Юрий Чебан добыл блестящую победу на 200-метровке, а также вместе с партнерами по команде - Александром Максимчуком, Виталием Голюком и Вадимом Цыпаном завоевал «серебро» в эстафете каноэ-одиночек на дистанции 200 м.
Отметим, что для Юрия Чебана это вторая высокая награда Национального олимпийского комитета. Ранее каноист признавался лучшим спортсменом месяца в олимпийском августе-2012, когда выиграл золото Игр в Лондоне.
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