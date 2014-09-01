На чемпионате мира по современному пятиборью выступят 9 украинцев
13:33, 01 сентября 2014Спорт
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Сегодня в польской Варшаве стартует мировое первенство по современному пятиборью, где выступят 9 представителей Украины.
Украинец Павел Тимощенко является одним из лидеров мирового пятиборья / xsport.ua
В течение недели лучшие представители этого вида спорта разыграют 7 комплектов наград, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Уже в первые два дня за награды чемпионата мира спортсмены поборются в женской и мужской эстафетах. После этого состоятся предварительные и финальные соревнования в лично-командном первенстве, а завершится турнир смешанной эстафетой.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Дмитрий Кирпулянский, Павел Кирпулянский, Александр Мордасов, Павел Тимощенко, Денис Павлюк, Руслан Наконечный; женщины - Ирина Хохлова, Анастасия Спас, Валерия Пермикина.
Чемпионат мира в Польше продлится с 1 по 7 сентября.
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