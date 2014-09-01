На чемпионате мира по современному пятиборью выступят 9 украинцев

В течение недели лучшие представители этого вида спорта разыграют 7 комплектов наград, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Уже в первые два дня за награды чемпионата мира спортсмены поборются в женской и мужской эстафетах. После этого состоятся предварительные и финальные соревнования в лично-командном первенстве, а завершится турнир смешанной эстафетой.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Дмитрий Кирпулянский, Павел Кирпулянский, Александр Мордасов, Павел Тимощенко, Денис Павлюк, Руслан Наконечный; женщины - Ирина Хохлова, Анастасия Спас, Валерия Пермикина.

Чемпионат мира в Польше продлится с 1 по 7 сентября.