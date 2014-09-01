Пловчиха Зевина завоевала серебро Кубка мира с новым рекордом Украины

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Спортсменка финишировала второй на дистанции 50 м на спине за 26.45 секунды. Этим результатом она также установила новый рекорд Украины. Ранее лучшим на этой дистанции считался результат Екатерины Зубковой, которая установила его четыре года назад на чемпионате Европы в Хорватии - 26.65.

Серебро Зевиной - уже шестая медаль спортсменки на нынешнем Кубке мира. Всего в активе украинки теперь четыре серебра и две бронзы.

Первой в финальном заплыве на 50 м на спине финишировала рекордсменка мира венгерка Катинка Хоссу (26.10), третьей - полька Александра Урбанчук (26.70).

II этап Кубка мира по плаванию проходит в Дубае (ОАЭ) с 31 августа по 1 сентября.