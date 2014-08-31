"Днепр" потерял очки в матче с "Ворсклой"

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Игра в Днепропетровске проходила в нервной и напряженной борьбе с обоюдными многочисленными шансами команд. Первыми свой шанс использовали полтавчане, открывшие счет на последней минуте первого тайма. Санжар Турсунов справа забросил мяч к линии штрафной, защитники "Днепра" не сориентировались и расступились, а Олег Баранник спокойно принял мяч и точным ударом с 12-ти метров поразил ворота от дальней штанги.

Впрочем, хозяева поля быстро сравняли счет. В самом начале второго тайма Евгений Шахов ворвался в штрафную, пробросил мяч и тот попал в руку Арменну Даллку. Пенальти реализовал Никола Калинич. В оставшееся время днепропетровцы имели не одну возможность выйти вперед, но так и не сумели забито гол.

В параллельно проходивших матчах донецкий "Металлург" сыграл вничью с харьковским "Металлистом" - 1:1, а луганская "Заря" проиграла луцкой "Волыни" - 1:2.

Таким образом, после 5-ти туров в турнирной таблице единоличным лидером стал донецкий "Шахтер" - 15 очков. У "Днепра" и "Динамо" по 13 баллов, одесского "Черноморца" - 8.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре киевское "Динамо" выиграло у одесского "Черноморца" со счетом 2:0, донецкий "Шахтер" обыграл мариупольский "Ильичевец" со счетом 3:0, донецкий "Олимпик" переиграл "Говерлу" из Ужгорода - 1:0, а львовские "Карпаты" проиграли запорожскому "Металлургу" - 1:2.

6-й тур УПЛ состоится 12-14 сентября.