"Карпаты" проиграли запорожскому "Металлургу" в матче УПЛ

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время, сообщает официальный сайт УПЛ.

Хозяева поля активнее действовали в начале игры и к 30-й минуте сумели реализовать свой перевес в гол. Андрей Гитченко, приняв мяч в штрафной, пытался пробросить мяч, но тот угодил в грудь игроку "Металлурга" Виталию Лисицкому и оказался в воротах. Игрок запорожского клуба забил гол в свои ворота.

В дальнейшем львовяне владели инициативой и имели немало возможностей для того, чтобы увеличить свой перевес, но, в конце концов, предпочли удержать минимальный перевес. Тем не менее, львовяне не смогли удержать даже ничью. На 90-й минуте игрок "Металлурга" Дмитрий Лепа выполнил навес со штрафного, и Никита Татарков на дальней штанге грудью переправил мяч в ворота. А на 2-й добавленной арбитром минуте игры уже сам Лепа в штрафной на скорости обыграл нескольких защитников и точно пробил - 1:2.

Таким образом, "Металлург" набрал 7 очков и сумел оторваться от "зоны вылета" и переместиться в середину турнирной таблицы. У "Карпат" в таблице осталось 4 балла.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре киевское "Динамо" выиграло у одесского "Черноморца" со счетом 2:0, донецкий "Шахтер" обыграл мариупольский "Ильичевец" со счетом 3:0, а донецкий "Олимпик" переиграл "Говерлу" из Ужгорода - 1:0.

5-й тур УПЛ завершится тремя матчами сегодня вечером.