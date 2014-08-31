Сборная Украины по баскетболу проиграла второй матч на ЧМ

Судьба матча была предрешена в третьей четверти, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы на равных провели с соперниками первые два периода. Более того, первую 10-минутку команда выиграла с преимуществом в 2 очка (22:20), а вторую свела вничью - 15:15. В итоге, на перерыв команды уходили при счете 37:35 в пользу украинцев.

Провал в оборонительной игре украинцев случился в третьем периоде, когда соперник сумел оторваться в счете. Четверть завершилась со счетом 22:15 в пользу финской команды. А в заключительном отрезке игры финны сохранили свой перевес, сведя четверть вничью - 24:24, а матч в целом выиграв - 81:76.

Лучшим игроком в составе сборной Украины, как и накануне стал натурализованный американец Юджин Джеттер, набравший 24 очка.

Напомним, что накануне сборная Украины выиграла первый матч в своей истории на ЧМ по баскетболу, обыграв сборную Доминиканской республики со счетом 72:62.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь 1 победа и 1 поражение.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.