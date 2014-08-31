УПЛ, 5-й тур, "Днепр" - "Ворскла": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 5-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает полтавскую "Ворсклу".

В это матче встречаются команды, занимающие 3-е и 7-е места в турнирной таблице УПЛ.

"Днепр" в нынешнем сезоне во всеукраинских соревнованиях показывает 100-процентный результат - 4 победы и 12 очков из 12 возможных. Команда обыграла донецкий и запорожский "Металлурги", луцкую "Волынь" и львовские "Карпаты". Максимальным процентом также может похвастать донецкий "Шахтер", у которого 15 очков - пять побед. Более того, "Днепр" сейчас опережает киевское "Динамо", на счету которого 4 победы и 1 ничья - 13 баллов. Таким образом, "Днепру" необходимо побеждать, чтобы опередить "Динамо" и воссоздать лидерский тандем с "Шахтером", который существует уже на протяжении четырех туров.

"Ворскла" же в нынешнем сезоне набрала лишь 4 очка из 12 возможных. Команда проиграла "Динамо" и "Шахтеру", сыграла вничью с ужгородской "Говерлой" и обыграла донецкий "Металлург". В группе из 5 команд, набравших по 4 очка, у "Ворсклы" лучшие дополнительные показатели. Поэтому полтавчане занимают 7-е место в таблице.

В очном противостоянии явным фаворитом считается "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,47 к 1, на ничью - 4 к 1, на победу "Ворсклы" - 7,5 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 20. Лео Матос, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 21. Бартулович, 28. Шахов, 89. Политыло, 9. Калинич

Ворскла: 31. Богуш, 4. Даллку, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 7. Громов, 15. Дедечко, 23. Сапай, 40. Пердута, 77. Турсунов, 24. Баранник, 39. Ковпак

Запасные: 12. Непогодов, 2. Логинов, 84. Романчук, 8. Ткачук А., 9. Янузи, 11. Кривошеенко, 47. Сичкарук