УПЛ, 5-й тур, "Карпаты" - "Металлург" (З): онлайн видео-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 5-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают " запорожский "Металлург".

В этой игре сошлись команды, занимающие 10-е и 11-е места в турнирной таблице.

Обе команды не слишком удачно стартовали в этом сезоне, набрав в первых 4 турах по 4 очка. Так, "Карпаты" выиграли лишь один матч - у луцкой "Волыни", сыграли вничью с ужгородской "Говерлой", а также проиграли донецкому "Металлургу" и днепропетровскому "Днепру".

Аналогичные показатели и у запорожской команды. "Металлург" выиграл у "Говерлы", сыграл вничью с одноклубниками из Донецка, а также проиграл донецкому "Шахтеру" и днепропетровскому "Днепру".

По дополнительным показателям "Металлург" выше "Карпат" в таблице.

Таким образом, этот матч является крайне важным для обеих команд. Победа позволит каждому из коллективов покинуть "зону вылета" и укрепиться в середине турнирной таблицы.

Фаворитом на котировках букмекерских контор считается львовская команда. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 2,2 к 1, на ничью - 3,2 к 1, на победу "Металлурга" - 3,45 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Карпаты: 29. Ильющенков, 5. Гитченко, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергийчук.

Запасные: 1. Пидкивка, 22. Пучковский, 26. Новотрясов, 70. Лобай, 92. Чачуа, 18. Кополовец, 19. Мартынюк.

Металлург З: 32. Боровик, 18. Каплиенко, 20. Пашаев П., 22. Лисицкий, 13. Коротецкий, 25. Жураховский, 39. Лепа, 44. Юсов, 77. Сержио, 10. Приемов, 21. Штурко.

Запасные: 1. Старцев М., 2. Сахневич, 9. Гавриш, 80. Гвилия, 4. Татарков, 24. Платон.