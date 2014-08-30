Тренер сборной Украины по баскетболу Фрателло отметил нервный характер первой игры ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

После игры Фрателло отметил: "Обе команды ощутимо нервничали в игре открытия чемпионата. Если в защите мы сыграли на уровне, то сами обращались с мячом небрежно: 9 потерь в первой половине, соперник нас превосходил на подборах. Потом нам очень помог Сергей Гладырь, он добавил уверенности. В трудный момент нужно было довести мяч до него. Он сделал важные броски для нас, хорошо сыграл, когда надо было отдать пас. Благодаря этому мы начали отрываться в счете. Он был причастен к этому рывку. Такая стабильная игра в важный момент помогла нам. Мы смогли лучше двигать мяч. Каждый из игроков был задействован в атакующих действиях, у нас появились открытые броски. Мы очень довольны этой победой, но завтра мы вернемся в этот зал на поединок для того, чтобы сыграть против другой команды, которая играет в баскетбол очень отличный от того, который демонстрирует Доминикана. Все оставшееся время мы должны посвятить подготовке к следующему сопернику - сборной Финляндии".

В свою очередь, игрок команды Александр Липовый отметил: "Я не думал о том, что заброшу первый. Это было неважно, важна была только победа. В первой половине мы очень нервно начали игру. Не попадали многие из-под корзины, много свободных бросков. Но во второй половине матча мы собрались, хорошо начали третью четверть. Это и помогло нам выиграть эту игру. Мы разбирали игру Гарсии, была задача не дать ему бросать свободные броски. Не всегда это получалось. Однако если наша команда выиграла, значит, мы справились с этим заданием, остановили его. Да, было с ним трудно, он опытный игрок, игрок NBA. Всегда есть стимул защищаться против таких игроков. В перерыве мы сами собрались. Сказали друг другу, что мы сильно нервничаем, что это не наша игра, мы должны выиграть эту игру, показать нашу быструю игру. Что у нас в итоге получилось в третьей четверти. Мы только завершили игру. Есть хорошие, положительные эмоции, ведь первый в истории чемпионат мира очень важно начать с победы".

А вот игрок национальной сборной Украины Максим Корниенко отмечает: "Первая, историческая победа на первом Кубке мира, непревзойденные ощущения. Когда вышли на площадку, немного руки тряслись. Это наш первый опыт Кубка мира. Но во второй половине поединка мы нашли свою игру и сделали отрыв 10 очков. Это и был залог победы. С Финляндией будет труднее, ведь это команда, которая хорошо бросает, очень скоростная, хорошо попадает 3-очковые. Будем искать противодействия их нападения. Мы уже немножко почувствовали чемпионат мира, поэтому завтра, думаю, будет другая игра, мы с начала будем увереннее".

Как сообщал УНИАН, в первом матче Чемпионата мира сборная Украины обыграла команду Доминиканской республики со счетом 72:62.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.