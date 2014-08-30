УПЛ, 5-й тур, "Динамо" - "Черноморец": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Киеве проходит центральный матч 5-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает одесский "Черноморец".

В этой игре встречаются третья и четвертая команды в турнирной таблице УПЛ.

"Динамо" в нынешнем сезоне проиграла один официальный матч из пяти. Киевляне выиграли на старте сезона УПЛ у полтавской "Ворсклы", харьковского "Металлиста" и мариупольского "Ильичевца", а также сыграли вничью с донецким "Олимпиком". Таким образом, у киевлян 10 очков из 12 возможных.

В Кубке Украины столичая команда обыграла "Звезду" из Кировограда.

Что касается "Черноморца", то в четырех матчах Премьер-лиги одесситы дважды выиграли и дважды сыграли вничью, набрав 8 очков. "Черноморец" обыграл "Олимпик" и луцкую "Волынь", потеряв по два очка в матчах с "Ильичевцем" и луганской "Зарей".

В Кубке Украины одесситы были сильнее "Буковины" из Черновцов.

Вместе с тем, команду постигла неудача в Лиге Европы, где она проиграла по сумме двух матчей хорватскому "Сплиту" - 0:2 и 0:0.

Победа в этом матче может позволить "Динамо" оторваться от оппонентов и закрепиться в тройки сильнейших команд УПЛ, а "Черноморцу" - войти в тройку и навязать преследование лидерам - донецкому "Шахтеру" и днепропетровскому "Днепру".

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом игры "Динамо". Ставки на победу киевлян принимаются с коэффициентом 1,43 к 1, на ничью - 4,6 к 1, на победу гостей - 8,6 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 27. Макаренко Е., 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 4. Велозу, 9. Безус, 77. Цуриков, 20. Гусев О., 91. Теодорчик

Черноморец: 12. Безотосный, 33. Слинкин, 52. Тейку, 32. Сиваков, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 42. Зубейко, 28. Назаренко, 27. Балашов, 90. Диденко

Запасные: 44. Паст, 25. Мартыненко, 24. Гречишкин, 4. Путраш, 26. Шиндер, 22. Кабаев, 19. Фомин