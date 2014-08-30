Украинские гребцы выиграли чемпионат мира с новым рекордом

18:15, 30 августа 2014
Спорт
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Украинская мужская парная четверка выиграла золото на мировом первенстве по академической гребле, который проходит в Амстердаме (Нидерланды).

Українська четвірка парна додала до європейського золота ще й світове / sport.bigmir.net

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команда в составе Артема Морозова, Александра Надтоки, Дмитрия Михая и Ивана Довгодько завоевала звание чемпионов мира, установив при этом мировой рекорд. Результат команды составляет 5 минут 32.26 секунды.

Второе место заняла команда Великобритании, третье - гребцы из Германии.

Как сообщал УНИАН, в июне команда в этом же виде программы завоевала золотые медали чемпионата Европы.

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