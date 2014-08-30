Украинские гребцы выиграли чемпионат мира с новым рекордом

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команда в составе Артема Морозова, Александра Надтоки, Дмитрия Михая и Ивана Довгодько завоевала звание чемпионов мира, установив при этом мировой рекорд. Результат команды составляет 5 минут 32.26 секунды.

Второе место заняла команда Великобритании, третье - гребцы из Германии.

Как сообщал УНИАН, в июне команда в этом же виде программы завоевала золотые медали чемпионата Европы.