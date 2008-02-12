Блохин: я - главный тренер «Москвы», забудьте про сборную

Бывший наставник национальной сборной Украины по футболу, а ныне главный тренер ФК “Москва” Олег Блохин не спешит открывать свои секреты журналистам. Отвечая на вопросы газеты « Спорт-Экспресс » Блохин был крайне лаконичен.

- Перед началом первого сбора, вы сказали, что никогда не сталкивались со столь продолжительным отпуском - 54 дня, какой выдался у "горожан". Сейчас это по-прежнему сказывается?

- Сейчас - нет. Месяц назад состояние игроков действительно оставляло желать лучшего. Но теперь оно уже нормальное, постепенно всех приводим к общему знаменателю.

- Сложно было этого добиться за такой срок? - Конечно, непросто. Но сложнее пришлось, полагаю, игрокам.

- В начале января вы говорили еще, что требуется осмотреться, дабы понять, какие изменения требуется внести. Осмотрелись? - Да. И кое-какие мысли появились. Но ничего для прессы не скажу. Рано. Придет время - сами все увидите.

А о своем недавнем месте работы тренер вообще отказывается говорить...

- Как прокомментируете, что сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко сыграла с Кипром вничью - 1:1? - Я не обсуждаю тему сборной Украины. Я - главный тренер "Москвы", забудьте про сборную.