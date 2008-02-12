Блохин: я - главный тренер «Москвы», забудьте про сборную

09:10, 12 февраля 2008
Спорт
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Тренер чрезвычайно лаконичен

Олег Блохин. Фото ФК ”Москва”
Бывший наставник национальной сборной Украины по футболу, а ныне главный тренер ФК “Москва” Олег Блохин не спешит открывать свои секреты журналистам. Отвечая на вопросы газеты «Спорт-Экспресс» Блохин был крайне лаконичен.

- Перед началом первого сбора, вы сказали, что никогда не сталкивались со столь продолжительным отпуском - 54 дня, какой выдался у "горожан". Сейчас это по-прежнему сказывается?

- Сейчас - нет. Месяц назад состояние игроков действительно оставляло желать лучшего. Но теперь оно уже нормальное, постепенно всех приводим к общему знаменателю.

- Сложно было этого добиться за такой срок?

- Конечно, непросто. Но сложнее пришлось, полагаю, игрокам.

В начале января вы говорили еще, что требуется осмотреться, дабы понять, какие изменения требуется внести. Осмотрелись?

- Да. И кое-какие мысли появились. Но ничего для прессы не скажу. Рано. Придет время - сами все увидите.

А о своем недавнем месте работы тренер вообще отказывается говорить...

- Как прокомментируете, что сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко сыграла с Кипром вничью - 1:1?

- Я не обсуждаю тему сборной Украины. Я - главный тренер "Москвы", забудьте про сборную.

 

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