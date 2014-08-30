Сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч на Чемпионате мира

Решающей в этом матче стала третья четверть, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы лучше начали игру, реализовав в течении первой минуты два дальних броска - 6:0. Тем не менее, в целом команды на равных провели первые две четверти. Первая 10-минутка завершилась минимальной победой доминиканцев - 12:13, на что во втором периоде украинцы ответили победой со счетом 15:14. В итоге, на табло было зафиксировано полное равенство - 27:27.

Решающий рывок украинские баскетболисты совершили в третьем периоде, который выиграли с преимуществом 8 очков - 21:13. В заключительной 10-минутке наша команда сосредоточилась на том, чтобы сохранить свой перевес, в чем без труда преуспела.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стал натурализованный американец разыгрывающий Юджин "Пух" Джеттер, набравший 16 очков. На счету Вячеслава Кравцова 13 баллов, Сергея Гладыря - 12.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября.

Сборная Украины дебютирует на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.