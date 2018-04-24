ЧМ по баскетболу: впервые с Украиной

Мировое первенство по баскетболу можно частично сравнить с футбольным. Конечно, с классическим Мундиалем вряд ли что-то сопоставимо. Особенно если он проходит в Бразилии и команды играют так ярко и вдохновенно, как они это делали в первой половине нынешнего лета в Рио и окрестностях. Тем не менее, есть достаточно немало стран в мире где баскетбол не менее, а, может, даже и более популярен, чем футбол. И вообще, этот вид спорта по географии популярности намного универсальнее чем то, что в Америке называют презрительным словом «соккер».

Раз в четыре года

Как и в футболе, мировое первенство в баскетболе происходит раз в четыре года. Правда, если в футболе структура соревнования четко выдерживалась с самого первого розыгрыша, с перерывом на вторую мировую войну, то у баскетбольного ЧМ и история не такая большая, да и с цикличностью была определенная неразбериха. Если первые два турнира прошли в 1950 и 1954 годах, то затем цикл сбился. Следующие три соревнования прошли в 1959 (пять лет перерыва) 1963 и 1967 годах. И только начиная с 1970 года турнир обрел стабильный 4-летний цикл. Правда, напрямую с чемпионатом мира по футболу он не пересекался никогда. Баскетбольный ЧМ всегда происходит осенью, в то время как футбольный – в первой половине лета. При этом, если в футболе ЧМ является главным турниром, то в баскетболе «главнее» все-таки Олимпиада. Хотя, оба турнира проводящиеся раз в четыре года имеют приблизительно одинаковую ценность.

Первый чемпионат мира по баскетболу состоялся в 1950 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В чемпионате приняли участие 10 команд. Первым чемпионом мира стала команда Аргентины, одержавшая победу над олимпийским чемпионом 1948 года сборной США. Тот успех, к слову, стал первым и последним в истории аргентинской команды. В дальнейшем она только раз выходила в финал, на ЧМ-2002, где в финале проиграла сборной Югославии в овертайме – 77:84. А вот сборная США в дальнейшем четыре раза становилась чемпионом мира (1954, 1986, 1994, 2010). Самым титулованным баскетбольным коллективом мира считается сборная Югославии – пять триумфов (1970, 1978, 1990, 1998 и 2002), а сборная СССР становилась сильнейшей в мире трижды (1967, 1974 и 1982). Причем, не обошлось тут и без украинского следа. В 1967-м году в составе советской команды выступали Геннадий Чечуро и Анатолий Поливода, в 1974 - Владимир Жигилий, а в 1982 – Александр Белостенный и Владимир Ткаченко.

Любопытно, что начиная с Олимпиады-1992 в Барселоне в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA) принимают участие и игроки сильнейшей в мире североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (объединяет клубы США и Канады). И в первые годы существования американской Dream Team (команды-мечты) тренерский штаб сборной США весьма добросовестно готовился к турниру, собирая под знамена национальной команды действительно лучших из лучших. В этой связи показателен результат финального матча ЧМ-1994 между сборными США и России – 137:91. 46-очковое преимущество в баскетболе считается унизительным для проигравшей команды.

Впрочем, впоследствии интерес к международным турнирам у американцев стал угасать. На ЧМ-1998 они даже не попали в финал. А счет решающего матча Югославия – Россия был куда более приемлем и даже обиден для проигравших россиян, которым для победы не хватило одного дальнего броска – 62:64. А на ЧМ-2002, проходившем в Америке с хозяевами и вовсе случился конфуз. Команда, по-прежнему собранная из игроков НБА, проиграла уже в четвертьфинале, уступив будущим чемпионам мира из Югославии – 78:81.

Впрочем, в последние годы американцы вновь взялись за ум. На ЧМ-2010 команда, во главе с Кевином Дюрантом не проиграла ни одного из девяти матчей по ходу соревнований, став чемпионом мира. А спустя два года сборная США триумфально для себя завершила Олимпиаду в Лондоне. На нынешнем турнире сборная США, которая до 1992 года была представлена в мировых первенствах исключительно студенческой командой, может сравняться по титулам с уже не существующей Югославией.

Дебютанты в мировой элите

Украинский баскетбол всегда был на видных ролях в СССР, а киевский «Строитель» в 1989-м году даже стал чемпионом Союза. Кроме того, команда регулярно поставляла игроков в главную команду страны. Помимо уже перечисленных чемпионов мира стоит особо отметить и нынешнего президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова, который будучи воспитанником «Строителя» и действующим игроком команды стал Олимпийским чемпионом Сеула-1988. Кроме олимпийского золота, в копилке Волкова также значатся золото чемпиона Европы и две серебряные награды мирового первенства.

Впрочем, развал Союза отнюдь не укрепил потенциал украинского баскетбола. Игроки дружными рядами пополняли легион зарубежных клубов (тот же Волков помимо заокеанской НБА успел поиграть в клубах Италии и Греции), не сидели на месте и перспективные тренеры, как взрослых команд так и ДЮСШ. В итоге, период застоя затянулся на многие годы. Уже само попадание в число участников Евробаскета считалось большим успехом. О борьбе за место в 10-ке сильнейших, не говоря уже о медалях, речи вообще не шло. 13-е место – крупнейших успех украинцев до Евробаскета-2013. При этом из 10 европейских чемпионатов – с 1993 по 2011 годы – команда пропустила ровно половину, не сумев пять раз пройти квалификационные соревнования.

Все изменилось в 2013-м. Вернее, даже немножко раньше. Ведь к переменам нужны свои предпосылки. Последние три сезона (2011 - 2014) отметились небывалым подъемом баскетбола в Украине. Все началось в декабре 2011-го, когда заявка нашей страны выиграла тендер на проведение Евробаскета-2015. Заявка победила практически на безальтернативной основе. Серьезных конкурентов, как та же Италия у футбольной заявки на Евро-2012, тогда не было. Сильные мира сего в европейском баскетболе тогда переругались и чиновникам Европейского отделения FIBA (FIBA-Europe) не оставалось ничего лучшего, чем объявить о том, что большой баскетбол идет на Восток.

И если в первый год после победы заявки никаких активных действий не происходило, то уже в начале 2013-го заработал оргкомитет, а в августе того же года в киевском Дворце спорта прошел «пробный турнир» - юношеский Евробаскет для национальных команд составленных из игроков не старше 16 лет. Турнир прошел на весьма высоком уровне, что многократно подчеркивалось чиновниками FIBA-Europe разного уровня, побывавшими в те дни в Киеве. На такой волне поднялся и интерес к клубному баскетболу. К тому же, в Украине никогда не было недостатка в меценатах, готовых вкладывать деньги в баскетбольные проекты. Громче всех «выстрелил» в сезоне 2012/13 киевский «Будівельник», дошедший до полуфинала второго по значимости континентального клубного турнира – Еврокубка - и вернувший себе титул чемпиона страны. Кстати, в следующем сезоне «строители» дебютировали в Евролиге – самом престижном клубном турнире. Став первой украинской командой, попавшей в главное соревнование Старого света.

Впрочем, главным событием для всего украинского баскетбола, безусловно, стал Евробаскет-2013. Чемпионат Европы в Словении впервые вывел украинскую команду на качественно новый уровень, а главное, чего она добилась – путевки в высший свет, на чемпионат мира 2014 года.

Уже на групповом турнире команда одержала ряд значимых побед одолев бельгийцев, израильтян и всегда претендующих на самые высокие места в различных турнирах немцев. Затем команда уступила будущим чемпионом Европы французам, но в последнем туре реабилитировалась сполна, разгромив Великобританию. Немного осадил, появившийся было горячий болельщицкий пыл украинцев, конфуз в первой игре второго группового этапа – 51:85 от скромной команды Латвии. Показалось, что на этом «песенка спета». Мол, никогда доселе не добивавшиеся ничего подобного игроки команды просто «поплыли» психологически. Как бы не так… В следующем матче украинцы сотворили очередную сенсацию обыграв сербов (82:75) и уже независимо от результата последнего матча с Литвой (кстати, проигранного) обеспечили себе место в четвертьфинале. Оставался один главный вопрос – путевка на Чемпионат мира. И одна совсем уж призрачная надежда – на медаль. Ведь это было бы уже настоящее чудо…

Медали так и не случилось. Уже в четвертьфинале хорваты указали нам на дверь – 84:72. А главным матчем на этом турнире для украинцев стал полуфинал за 5-8 места с Италией. Победа гарантировала первую – историческую – путевку на мировое первенство. И она была достигнута. Как водится, с боями, в упорнейшей борьбе, с минимальным преимуществом, но добыта – 66:58. И пусть последний матч турнира, за 5-6 места, был проигран Словении, битва была выиграна. Украина вошла в элиту мирового баскетбола, число 24 сильнейших команд.

Надежды и перспективы

Говоря о успехе годичной давности, в первую очередь, стоит отметить тренерскую работу американского специалиста Майка Фрателло. Приглашенный в Украину лично Александром Волковым накануне Евробаскета-2011 специалист поначалу ничем особым себя не проявлял. Многие даже подшучивали, мол, в свое время, Волков был одним из любимчиков Фрателло в команде НБА «Атланта Хоукс», регулярно выходя на площадку в матчах сильнейшей лиги мира, а теперь бывший подопечный возвращает старые долги тренеру, обеспечивая его неплохим контрактом в Украине. Впрочем, сумма контракта, как у нас водится, остается тайною за семью печатями (в НБА он получал по 4 млн. долларов в год), а результат пришел уже со второй попытки.

Если в 2011-м, когда Фрателло только знакомился с командой, на первом этапе украинцы одержали лишь две победы, заняв четвертое место в группе и итоговое 17-20 места (утешительный плей-офф на этом турнире не проводился), то в 2013-м этих побед оказалось уже семь. Причем, на первом этапе было добыто 4 победы в 5 матчах.

Примечательно, что его контракт был подписан в феврале 2011-го года. И тогда перед самим турниром он поработал с командой всего 3 месяца. Сейчас же американец отлично знает игроков своей команды, приблизительно понимает чего от них можно ожидать на площадке, исходя из этого выстраивает тактику и стратегию на каждый матч. Плюс, просматривает других баскетболистов, которые могли бы потенциально усилить коллектив. Впрочем, именно с этим пока выходит неувязочка.

На ЧМ-2014, по сравнению с Евробаскетом-2013 в составе команды произошло лишь одно изменение. Вместе Дмитрия Глебова в состав был приглашен 17-летний Святослав Михайлюк. Кстати, этот игрок, вполне реально, восходящая звезда мирового баскетбола. И безусловный лидер сборной Украины на юношеском Евробаскете-2013 в Киеве. Михайлюк, если выйдет на площадку в игре ЧМ, должен стать самым молодым игроком турнира. Более того, воспитанник «Черкаських Мавп» может побить рекорд легендарного литовца Арвидаса Сабониса и стать самым молодым игроком за всю историю проведения мировых первенств. Литовский бигмен дебютировал на чемпионате Мира в Колумбии (1982-го года) в составе сборной СССР также в 17-летнем возрасте. Но, на момент первого матча Сабонису было семнадцать лет и четыре месяца. Михайлюку же на сегодня семнадцать лет и неполные три месяца.

В связи с этой заменой стоит сделать и лишний комплимент Фрателло, который не побоялся взять в команду молодого и неопытного, но очень перспективного игрока. Этим американец подчеркивает, что он не гонится только за сиюминутным результатом, но и внимательно относится к перспективным баскетболистам, которые в скором времени смогут реально усилить украинскую сборную.

Возвращаясь к составу, стоит отметить, что даже в отсутствии резерва у украинской сборной есть весьма неплохой основной состав и перспективы на ЧМ. На первом этапе нашими соперниками, помимо самой-самой команды США будут сборные Турции, Финляндии, Новой Зеландии и Доминиканской республики. На первый взгляд, мы уступаем только американцам и новозеландцам. Финляндия и Турция на Евробаскете в Словении выступили гораздо слабее, а Доминикана никогда не считалась фаворитом или, даже, середняком крупных мировых баскетбольных форумов. И в этом смысле для команды очень важным является психологический барьер. Ведь для того чтобы показать себя во всей красе в Европе понадобилось 21 год и 10 турниров. Пока команда, наконец, не «выстрелила». Этот же чемпионат мира – дебютный. На таком уровне украинские баскетболисты не играли никогда. А добывать очки придется уже с самого начала. Первый матч, который команда проведет 30 августа – против доминиканцев – станет весьма важным с точки зрения турнирной борьбы, за попадание в следующий этап. И это важнейшая задача Фрателло – уже с первого матча создать в команде такой психологический климат, чтобы она сразу освоилась и думала только о том, как бороться за победу.

Чемпионат Европы-2015, в силу ряда всем известных причин, не станет «домашним» для сборной Украины. Но даже сама идея возможности проведения в Украине столь значимого события, всколыхнуло небывалую волну интереса в баскетболу. На матчах столичного «Будівельника» нередки аншлаги во Дворце спорта, рейтинг ТВ-трансляций Евробаскета в Словении зашкаливал, посещаемость детских секций баскетбола за полтора года возросла в два с половиной раза. В ближайшие две недели мы будем наблюдать своеобразную квинтэссенцию этого бума. Чемпионат мира – наиболее значимое событие, не считая Олимпиады. И мы не чужие на этом празднике жизни…

Кирилл Стадниченко