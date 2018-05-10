Украина в еврокубках: один плюс три

Сезон начинался для Украины с шестью командами. И уже на предварительной стадии потеряны два коллектива, что не сможет не отразиться на рейтинге страны в ближайшее время. И если потеря «Черноморца» стала крайне удивительной и болезненной для болельщиков и специалистов, то луганская «Заря» заслуживает только самых лестных слов. Команда в блестящем стиле одолела по сумме двух матчей далеко не самый слабый норвежский «Мольде», достойно провела первый матч в Киев против напичканного звездами последнего ЧМ голландского «Фейеноорда» (1:1) и до последнего билась с голландцами на их поле, выровняв счет с 0:3. И уступив путевку в основной турнир, в буквальном смысле слова, лишь в последний момент – 3:4.

«Заря» не заслужила ни слова упрека, и ей мы можем сказать только спасибо. Впереди же – выступления отечественных грандов в новом сезоне.

«Шахтер» – везунчик жребия

Донецкий «Шахтер» на правах чемпиона Украины был освобожден от участия в квалификационном турнире, а в стартовых матчах нового сезона чемпионата и Кубка Украины демонстрирует достаточно уверенную игру и максимальный результат – пять из пяти побед в Премьер-лиге и победа в 1/16 финала Кубка Украины.

В канун жеребьевки Лиги чемпионов чиновники УЕФА рассеяли команды, и оказалось, что донецкий клуб, благодаря своему высокому рейтингу попал во вторую корзину. В целом, жребий для горняков сложился очень удачно. Из первой корзины выпал португальский «Порту» - один из наименее грозных вариантов. В третьей корзине были команды и полегче чем «Атлетик» (Бильбао), но в четвертой «Шахтеру» тоже, несомненно, повезло – белорусский БАТЭ. В другое время мы бы сказали, что в такой группе проблем у «Шахтера» не будет в принципе. Впрочем, сейчас возможны варианты.

Домашние матчи нынешнего евросезона команда будет проводить во Львове. И, судя по всему, поддержка у команды будет отличная. Местная публика уже не раз показала, что весьма благосклонна к пришельцам с Востока, а в главном европейском турнире поддерживать единственного представителя Украины патриотичные львовяне будут всеми силами. Плюсом для горняков стало и то, что все беглецы наконец-то вернулись в команду. Клуб занял жесткую позицию, и футболисты оказались перед выбором: либо вернуться, либо понести серьезное наказание. Как финансовое, так и дисциплинарное – вплоть до дисквалификации. Кстати, «Металлисту» следует взять пример с дончан, как себя вести в подобных ситуациях.

«Порту» – один из самых стабильных клубов Европы. При этом, философия команды заключается в том, чтобы найти игрока за пару миллионов долларов (преимущественно на рынке Латинской Америки), сделать из него звезду и продать за десятки миллионов. Примеров – масса, свежайший из них, продажа этим летом в «Манчестер Сити» полузащитника Фернандо. Также клуб занимается «экспортом» тренеров. Именно здесь раскрылись таланты Моуриньо и Виллаша-Боаша. Впрочем, с главными тренерами руководство угадывает через раз. Например, год назад не угадали. Этим летом команду возглавил испанец Хулен Лопетеги. У него большой и успешный опыт работы с юношескими и молодежными сборными Испании. Именно то, что он умеет работать с молодежью, скорее всего, и привлекло руководство Порту. Прошлый сезон был довольно неудачным для «Порту» – 3 место в чемпионате, ранний вылет из еврокубков. Но у команды почти никогда не бывает два неудачных сезона подряд. В этом клубе молодые игроки быстро становятся на ноги, поэтому после плохого сезона всегда следует ждать хорошего. В раунде плей-офф «Порту» дважды обыграл «Лилль» (1:0 в гостях и 2:0 дома).

Потенциально очень опасным соперником может стать и испанский «Атлетик» из Бильбао. В раунде плей-офф команда обыграла итальянский «Наполи» (1:1 в гостях и 3:1 дома). Результат весьма неожиданный, так как «Наполи» достаточно сильно укомплектован и превосходит «Атлетик» по уровню игроков. Вместе с тем, «Атлетик» – клуб уникальный. Он исторически комплектует свой состав исключительно футболистами, которые имеют баскские корни. Из-за этого возможности клуба для трансферной работы очень ограничены. Зато ограничений по тренерам нет. Здесь могут работать специалисты с любой национальностью. Сейчас «Атлетик» возглавляет Эрнесто Вальверде – один из самых сильных и авторитетных испанских специалистов. Год назад он сменил Марсело Бьельсу, который и выстроил нынешнюю команду. Это при Бьельсе «Атлетик» в финале ЛЕ проиграл мадридскому «Атлетико». Вальверде не разрушил работу предшественника, а наоборот продолжает развитие команды. И он уже превзошел результат Бьельсы на внутренней арене – 4 место в прошлом сезоне и путевка в ЛЧ. Наконец, к плюсам команды относится то, что «Атлетик» очень силен на своем поле. Доказательство – игра с «Наполи». В Бильбао неохотно едут даже такие гранды, как «Барселона» с «Реалом». Здесь очень сильно поддерживают свою команду. Дома и в гостях «Атлетик» представляет собой две разные команды. Год назад в Лиге чемпионов «Шахтер» тоже играл против клуба из Басконии – «Реал Сосьедада». Но эти клубы нельзя сравнивать. Для горняков игры с «Атлетик» будут совсем другими.

Наконец, БАТЭ – 10-кратный чемпион Беларуси (с 2006 года 8 раз подряд). Все предыдущие успехи команды Борисовского завода автотракторного электрооборудования связаны с работой Виктора Гончаренко. Но год назад он возглавил российскую «Кубань», а его место занял Александр Ермакович, который был ассистентом Гончаренко с 2008 года. Преемственность на тренерском посту привела команду к очередному успеху – выходу в групповой этап Лиги чемпионов в четвертый раз. У команды большой еврокубковый опыт. Если в Лиге чемпионов она обходилась только участием в групповом турнире, то в Лиге Европы дважды выходила в плей-офф - 1/16 финала. В этом сезоне борисовчане прошли три раунде квалификации. Во втором раунде по сумме двух матчей обыграли албанский «Скендербеу», в третьем раунде – прошли венгерский «Дебрецен» а в раунде плей-офф одолели «Слован» из Братиславы, выиграв решающий матч со счетом 3:0.

«Днепр» - в группе с фаворитом

В отличие от «Шахтера», серебряному призеру минувшего чемпионата украинской Премьер-лиги повезло с жеребьевкой куда меньше. «Днепр» достался в оппоненты миланский «Интер»…

В плей-офф Лиги Европы команда обыграла по сумме двух матчей хорватский «Хайдук» из Сплита. Обыграла вполне заслуженно, хотя могла быть и наказана за огромное количество нереализованных моментов. Концовка ответного матча, когда хорваты непрерывно атаковали, была очень нервной. Правда, стоит отметить, что против «Хайдука» днепряне играли без Коноплянки и Матеуса, а на 40-й минуте травму получил Ротань…

Маркевич по ходу сезона перестраивает команду, что всегда является процессом очень болезненным. «Днепр» под руководством Хуанде Рамоса не стремился контролировать мяч, его команда играла от соперника – атаки с ходу, контратаки. И для такого футбола очень подходили Коноплянка и Матеус. Маркевич же хочет, чтобы «Днепр» играл от себя, доминировал, навязывая свою игру сопернику. Собственно, так всегда играл его «Металлист». Но, в составе харьковчан для этого были соответствующие исполнители, понимающие и любящие такой футбол – аргентинцы и бразильцы. В «Днепре» же Маркевичу приходится опираться на тех, кто был в команде до его прихода. Возможно, если бы в стране была другая ситуация, то была бы скорректирована трансферная политика. Но, в наше непростое время никто не горит желанием ехать в Украину. И команде приходится опираться на внутренние ресурсы. Максимум, рассчитывать на игроков других украинских клубов, таких как Лео Матос. Впрочем, Маркевич не раз говорил, что и этот состав со временем заиграет в тот футбол, который он исповедует. Пока что, ни с «Хайдуком», ни с «Копенгагеном», ни в других матчах сезона мы этого не увидели. Хотя, стоит признать, что команда по чуть-чуть прибавляет.

Самый титулованный и грозный соперник в нынешнем составе участников Лиги Европы попался именно «Днепру» - миланский «Интер». В принципе, это хорошо. Ведь когда соперники не слишком рейтинговые, это может расслабить команду, что уже не раз случалось с украинскими клубами. К тому же, «Интер», возможно, будет в ЛЕ «валять дурака». Команды итальянского чемпионата всегда поверхностно относились к выступлениям в этих соревнованиях, концентрируясь на играх внутреннего чемпионата - Серии А. Вылет из ЛЕ для них никогда не был трагедией. Тем более, для коллектива уровня «Интера». Днепр же имеет опыт игр с итальянскими «Фиорентиной» и «Наполи». Соперники в тех матчах играли неосновными составами, ничего особенного не показали и «Днепр» им ни в чем не уступал. Что касается «Интера», то прошлый сезон для него был провальный. Команда с трудом попала даже в Лигу Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Команда проводила первый сезон под руководством Вальтера Маццари и ничего не добилась. Главное события для команды случилось прошлой осенью, когда клуб выкупил индонезийский бизнесмен Эрик Тохир. Болельщики связывали с его приходом, прежде всего, усиления состава звездами первой величины. Но бизнесмен оказался весьма скуп на «пустые» траты, а футбол – это именно «пустые траты». Футбол нужно любить, а не ждать от него выгоды. Тохиру же нужен был «Интер» для имиджа. Это показали зимняя и летняя трансферные компании, когда клуб ничем особым на рынке не отметился. Посему, в матчах с «Интером» днепропетровской команде стоит поменьше думать о грозном имени соперника и постараться побороть себя в психологическом плане. Тогда обязательно получиться и побороться за очки.

Гораздо более неприятным соперником может стать французский «Сент-Этьен». Команда крепкая, боевая сбалансированная и, что самое главное, соскучилась по выступлениям в еврокубках. Для нее, выступление в Лиге Европы – отличный стимул. Против французов всегда играть тяжело и неприятно, а «Сент-Этьен» - типичный французский клуб, пусть и без звезд. Кроме того, команда, занявшая в прошлом году 4-е место в чемпионате Франции, теперь будет бороться за место в тройке и попадание на следующий год в Лигу чемпионов.

Очень давно подбирался к групповому турниру и дебютант еврокубков «Карабах». Азербайджанская команда пару раз останавливалась на последнем этапе квалификации и вот теперь абсолютно заслуженно пришла к этому результату. «Карабах» является действующим чемпионом Азербайджана и начинал свой путь в еврокубкх в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов, но уступил по сумме двух матчей австрийскому «Зальцбургу». Причем, дома «Карабах» у австрийцев выиграл. А в Лиге Европы будущий соперник «Днепра» играл с голландским «Твенте» и неожиданно добился успеха. Дома азербайджанцы сыграли вничью 0:0, в гостях - 1:1, пробившись в основной турнир за счет гола на чужом поле.

«Динамо» - фаворит на фоне чемпионов

Выходить в плей-офф из своей группы обязано киевское «Динамо». Даже несмотря на то, что команда попала в компанию чемпионов своих стран, никаких оправданий в случае провала тут быть уже не может.

«Стяуа» и «Ольборг» – чемпионы, соответственно, Румынии и Дании. И обе команды начинали свой еврокубковый путь в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. В частности, «Стяуа» играла в плей-офф квалификации ЛЧ с болгарским «Лудогорцем», где коллективы обменялись победами по 1:0, а в серии пенальти удачливее были болгары. Это противостояние стало примечательным тем, что за несколько минут до конца основного времени поле из-за травмы покинул основной вратарь «Лудогорца», а все замены у команды уже были использованы. В итоге, героем серии пенальти стал полевой игрок болгар. Впрочем, даже несмотря на поражение от болгар, эта команда всегда славилась опытом и организованностью. И играть с ней будет крайне непросто.

В свою очередь, «Ольборг» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов играл с загребским «Динамо». После домашнего поражения 0:1 команда неожиданно нашла в себе силы и перевернула ход событий в ответной игре – 2:0 в столице Хорватии. Но, в плей-офф команда попала на кипрский АПОЭЛ, сыграв дома вничью (1:1) разгромно проиграла в гостях 0:4 и опустилась из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Наконец, «Рио Аве» - типичный португальский середняк. Команда играла в квалификации Лиги Европы и со скрипом преодолела сопротивление двух шведских клубов. Сначала «Гетеборга» - в гостях 1:0 и дома – 0:0, а затем «Эльфсборга» - в гостях 1:2 и дома 1:0. Здесь стоит отметить, что украинские команды традиционно тяжело играют с соперниками с Пиренейского полуострова. И поставщиком очков «Рио Аве» явно не станет. Киевлянам придется побороться за победу.

«Металлист» - в Европу с внутренними проблемами

Несмотря на то, что харьковчане были, также как и киевляне, посеяны в первой корзине при жеребьевке, соперники команде достались на порядок сильнее, чем у «Динамо».

Турецкий «Трабзонспор» летом возглавил Ваилд Халилходжич, известный и очень опытный боснийский специалист. Большую часть своей карьеры провел во Франции, поработав, в частности, с ПСЖ. Также он работал со многими национальными сборными. А на бразильском ЧМ-2014 руководил командой Алжира, которая сенсационно вышла в плей-офф – 1/8 финала. Более того, на этой стадии алжирцы проиграли будущим чемпионам мира из Германии только в дополнительное время. Тренер известен жесткими методами, исповедует порядок, дисциплину и хорошую организацию игры – все то, чего порой так остро не хватает турецким командам. В плей-офф Лиги Европы «Трабзонспор» уверенно прошел российский «Ростов» - 2:0 и 0:0. На данный момент турецкая команда достаточно сильная и явно будет претендовать на выход из группы.

А вот польская «Легия» уже запомнилась в этом сезоне – как главный неудачник квалификации Лиги чемпионов. Но винить в том, что выбыли из этого турнира, поляки могут только сами себя. В матче третьего раунда квалификации они дома разгромили шотландский «Селтик» - 4:1, а в гостях добыли не менее уверенную победу со счетом 2:0. А в концовке ответного матча… выпустили на поле игрока, который не отбыл до конца дисквалификацию. В итоге, техническое поражение со счетом 0:3 и вылет в Лигу Европы. В плей-офф этого турнира поляки уже без проблем прошли казахстанский «Актобе». Команда в тонусе, накатанная и, на данный момент, весьма сильная – действующий чемпион Польши. Наверняка, футболисты «Легии» захотят как можно лучше сыграть в Лиге Европы. Кстати, «Легия» однозначно намного сильнее «Руха», с которым «Металлист» справился в плей-офф квалификации Лиги Европы с огромным трудом.

Не столь известен на европейской арене бельгийский «Локерен». Но он прошел в плей-офф квалификации Лиги Европы английский «Халл Сити» (дома – 1:0, в гостях – 1:2), что уже многое говорит о потенциале команды.

Учитывая нынешнее состояние «Металлиста» - кадровые проблемы, короткая скамейка запасных, аргентинские «беглецы», продажа Азеведо и Марлоса в «Шахтер» - с выходом из группы у подопечных Игоря Рахаева могут возникнуть большие проблемы. Пока что, «Металлист» не смотрится фаворитом в этом квартете.

…От жеребьевки до старта группового турнира всего каких-то три недели. И пролетят они очень быстро. Время помогут скоротать национальные сборные, начинающие свой отборочный цикл к чемпионату мира. А уже в первом туре Лиги Европы, 18 сентября, нас ждет суперматч – «Днепр» против «Интера». Ждать осталось совсем недолго…

Кирилл Стадниченко