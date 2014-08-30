Главный корпус тренировочной базы ФК "Шахтер" уничтожен при обстреле

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

Прямым попаданием двух снарядов разрушен верхний этаж главного корпуса, именно того, где проживал и занимался основной состав «Шахтера». Полностью уничтожены зона отдыха и тренажерный зал.

Возник большой пожар. Всю ночь на СТБ «Кирша» работали пожарные расчеты. Огонь удалось локализовать, но на отдельных участках здание все еще горит, его пытаются потушить. Значительный урон нанесен жилым и подсобным помещениям базы.

Никто из сотрудников клуба не пострадал.

Как сообщал УНИАН, неделю назад прямым попаданием снаряда был разрушена часть клубного стадиона "Донбасс-Арены" и электроподстанции, питающей арену в Донецке. Позже была обстреляна тренировочная база команды СТБ "Кирша". При том обстреле пострадало только тренировочное поле. Здания остались нетронутыми.