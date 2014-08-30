Украинец Марченко проиграл во втором круге теннисного турнира US Open

Занимающий в мировом рейтинге 163-е место Марченко проиграл 16-му в мире сопернику со счетом 7:6(2), 6:2, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Марченко не сумел реализовать ни одного из пяти своих брейк-пойнтов, в то время как Чилич сделал три брейка. Украинец шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче против 10 эйсов и 10 двойных ошибок у серба.

Таким образом, на US Open украинцев не осталось. Напомним, ранее турнир покинули Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марина Заневская, проигравшие свои матчи уже в первом круге.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир сезона из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году проходит в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.