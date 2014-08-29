"Шахтер" обыграл "Ильичевец" в матче Премьер-лиги

Победный гол в этом матче игроки "Шахтера" забили в середине первого тайма.

Игра с самого начала проходила с преимуществом одного из лидеров чемпионата УПЛ. Дончане постепенно наращивали преимущество, а счет сумели открыть на 32-й минуте. Защитники "Ильичевца" ошиблись в центральной зоне, чем воспользовался Тайсон, который отобрал мяч у Владислава Кулача и четкой передачей вывел Александра Гладкого один на один с вратарем. Форвард "Шахтера" уверенно реализовал свой момент - 1:0.

После перерыва горняки продолжили давление на ворота соперника и уже на 55-й минуте удвоили свой перевес. Проход Дугласа Косты по правому флангу завершился передачей на Тайсона, а тот, в свою очередь. отдал мяч в центральную зону на Алекса Тейшейру. Как и в эпизоде с голом Гладкого, получился выход один на один с вратарем, который Тейшейра реализовал. А на 75-й минуте игры Тайсон довел преимущество горняков до крупного. Ромеро Марлос, приняв диагональный пас от Дарио Срны, сделал точную передачу в район 11-метровой отметики на Тайсона, тот обыграл защитника, после чего пробил без шансов для вратаря мариупольцев АлександраЧурилова - 3:0.

В дальнейшем, "Шахтер" спокойно контролировал мяч в центре поля и довел игру до победы.

Таким образом, дончане одержали пятую победу подряд, набрали 15 очков и стали единоличными лидерами в турнирной таблице чемпионата.

5-й тур чемпионата УПЛ продлится до воскресенья. Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" (Киев) - "Черноморец" (Одесса), которое состоится в субботу.