"Днепр" сыграет с миланским "Интером" в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Киевское "Динамо" попало в группу J, где сыграет со "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Рио Аве" (Порту, Португалия) и "Ольборг" (Дания). Харьковский "Металлист" возглавил группу L, где его соперниками будут "Трабзонспор" (Трабзон, Турция), "Легия" (Варшава, Польша) и "Локерен" (Бельгия). Наконец, днепропетровский "Днепр", очутившийся в квартете F, получил в оппоненты "Интер" (Милан, Италия), "Сент-Этьен" (Франция) и "Карабах" (Азербайджан).

Согласно посеву, основанному на клубном рейтинге УЕФА, "Динамо" и "Металлист" оказались в первой корзине, среди 12 сильнейших команд турнира. "Днепр" был определен во вторую корзину.

Таким образом, 48 команд-участниц турнира были разбиты на 12 групп - по четыре в каждой. На групповом этапе каждая команда проведет по 6 игр (по две с каждым из соперников - дома и на выезде).

Основной турнир Лиги Европы стартует 18 сентября.