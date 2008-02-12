Завершился матч Арсенал - Блекберн

Завершился последний матч 26-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал - Блекберн 2:0 (Сендерос 4, Адебайор 90).

Тройка лидеров не изменилась, но интрига в ней теперь другая: Арсенал ушел в отрыв, а Челси - в трех очках от второго места.

Лидеры. Арсенал - 63, МЮ - 58, Челси 55.

Середняки. Эвертон - 47, Ліверпуль, Астон Вилла и МСити - по 44, Портсмут - 41, Блекберн - 39, Вест Хем - 37.

Беднота. Тоттенхэм - 32, Миддлсбро - 29, Ньюкасл - 28, Сандерленд - 26, Болтон - 25, Уиган - 23, Рединг и Бирмингем - по 22, Фулхем - 19

Аутсайдер. Дерби - 9.