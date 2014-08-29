Тренер "Днепра" Маркевич отметил, что у "Хайдука" хороший вратарь

Об этом он заявил в послематчевом интервью каналу "2+2".

"У них просто хороший вратарь. Вот и все. Если футболист две игры подряд проводит на таком высоком уровне, это говорит о его мастерстве", - отметил Маркевич.

Говоря о том, насколько серьезна травма одного из лидеров команды Руслана Ротаня тренер был лаконичен: "Я пока не знаю".

Что касается игры в целом, Маркевич отметил: "Мы хотели достичь нужного результата. Наверное, поэтому играли слишком глубоко в обороне. Хотя я призывал игроков действовать так же, как в первом тайме. Это психология".

Как сообщал УНИАН, В хорватском Сплите состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где днепропетровский "Днепр" сумел удержать ничью в игре с местным "Хайдуком" - 0:0 - и завоевал путевку в основные соревнования - групповой этап.