"Хайдук" - "Днепр" - 0:0 (видеоанализ матча)
08:51, 29 августа 2014Спорт
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"Днепр" вышел в основной раунд Лиги Европы
footboom.com
В хорватском Сплите состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где днепропетровский "Днепр" сумел удержать ничью в игре с местным "Хайдуком" - 0:0 - и завоевал путевку в основные соревнования - групповой этап.
Комментаторы телеканала 2+2 и эксперты проанализировали игру в Сплите.
Дніпро - Хайдук - 0:0. Відео-аналіз матчу
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