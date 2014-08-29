"Хайдук" - "Днепр" - 0:0 (видеоанализ матча)

"Днепр" вышел в основной раунд Лиги Европы

В хорватском Сплите состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где днепропетровский "Днепр" сумел удержать ничью в игре с местным "Хайдуком" - 0:0 - и завоевал путевку в основные соревнования - групповой этап. Комментаторы телеканала 2+2 и эксперты проанализировали игру в Сплите.

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