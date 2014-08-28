"Заря" на последних секундах матча упустила путевку в основной турнир Лиги Европы

Судьба игры была решена в добавленное арбитром время.

Голландцы, которые были изначальными фаворитами в этом противостоянии, гораздо сильнее провели первый тайм. На 18-й минуте счет открыл Митчелл те Вреде, а на 26-й Рубен Схакен удвоил перевес хозяев поля. Наконец, в начале второго тайма, на 48-й минуте, Максим Белый срезал мяч в свои ворота после навеса с угла поля одного из голландцев - 3:0.

И, когда казалось, что судьба матча окончательно решена, гости внезапно резко увеличили темп и стали создавать момент за моментом. На 56-й минуте Руслан Малиновский в первый раз поразил ворота голландцев. Спустя 15 минут Максим Белый исправился за собственную же ошибку в начале тайма и сократил разрыв до минимума. Наконец, за 10 минут до конца игры луганчане сравняли счет. Малиновский подхватил мяч после того как подскользнулся игрок хозяев Иммерс, и классным ударом с левой ноги вогнал мяч в дальний угол, сделав дубль - 3:3.

Решающий эпизод случился в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, когда Элвис Ману обыграл троих соперников, и с угла вратарской отправил мяч точно в ближний угол - 4:3.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Киеве, завершился вничью - 1:1.

Как сообщал УНИАН, ранее днепропетровский "Днепр" и харьковский "Металлист" провели ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в которых добились ничьей и победы, соответственно, выйдя в основной турнир соревнований.

Жеребьевка группового турнира, в который также автоматически прошло киевское "Динамо", состоится 29 августа.