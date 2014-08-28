"Днепр" и "Металлист" вышли в основной раунд Лиги Европы

"Днепр" сыграл вничью в хорватском Сплите с "Хайдуком", а "Металлист" выиграл в Киеве у польского "Руха" - 1:0.

Игра в Сплите оказалась достаточно нервной и весьма небогатой на опасные моменты. Скорее чувствовался внутренний нерв игры, нежели игроки показывали красивые комбинации, дриблинг, опасные удары по воротам. К тому же, на гостей угнетающе действовала обстановка на трибунах. Фанаты "Хайдука", досаждавшие игрокам "Днепра" ночью под гостиницей, где команда остановилась, продолжали сое моральное давление и на стадионе, во время матча. Тем не менее, команда выдержала прессинг и сумела удержать столь необходимую ничью - 0:0.

Первый матч недельной давности в Киеве завершился победой "Днепра" со счетом 2:1.

В свою очередь, в паре "Металлист" - "Рух" обе игры завершились вничью со счетом 0:0. В дополнительное время ответного матча, который состоялся в Киеве, решающий эпизод случился в конце в первой 15-минутки, когда вратарь поляков Кшиштоф Каминьски грубо сфолил на Владимире Гоменюке. Голкипер был удален с поля, а пенальти в ворота второго голкипера польского "Руха" Камиля Леха забил Хавьер Рибейро.

Таким образом, обе украинские команды вышли в основной турнир второго по значимости еврокубка.

Жеребьевка группового турнира, в который также автоматически прошло киевское "Динамо", состоится 29 августа.