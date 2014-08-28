Лига Европы, плей-офф, "Хайдук" - "Днепр": онлайн видео-трансляция

Это ответная игра заключительного этапа квалификации - раунда плей-офф.

Игра в Сплите станет решающей в борьбе за путевку в основной турнир второго по значимости еврокубка. Первый матч, состоявшийся 20 августа в Киеве, завершился победой украинского клуба со счетом 2:1. Игра проводилась в Киеве по решению УЕФА, который перенес матч из Днепропетровска по соображениям безопасности. Игра получилась крайне напряженной и равной. В начале второго тайма команды обменялись голами, а победу "Днепру" лишь в концовке игры, на 88-й минуте, принес Евгений Шахов.

"Днепр" удачно стартовал в чемпионате Премьер-лиги, одержав четыре победы подряд. Команда делит первое-второе места с донецким "Шахтером", набрав 12 очков в турнирной таблице. Вместе с тем, команду постигла неудача в квалификации самого престижного еврокубка - Лиги чемпионов, где днепропетровцы по сумме двух матчей уступили датском у "Копенгагену".

Что касается "Хайдука", то команда стартовала в Лиге Европы со второго отборочного раунда и уже успела провести пять игр. В противостоянии с ирландским клубом "Дандолк" хорваты одержали уверенную победу на поле соперника 2:0, но у себя дома неожиданно проиграли, 1:2. Тем не менее, по сумме двух матчей была одержана победа со счетом 3:2. В третьем раунде квалификации "Хайдук" встречался с "Шахтером" из Караганды. В первой игре в Казахстане хозяева поля выиграли со счетом 4:2, но у себя дома хорваты ответили достойно, добившись крупной победы - 3:0. Таким образом, про команду можно сказать, что она умеет добиваться результата в нужный момент. В чемпионате Хорватии "Хайдук" в первых 6-ти турах набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 3-е место, отставая от "Динамо" (Загреб) и "Риеки". В последнем туре "Хайдук" проиграл "Осиеку" со счетом 0:2.

Дополнительный интерес к этому противостоянию вызывает недавнее появление в составе "Хайдука" Артема Милевского. В первой игре двух команд в Киеве он вышел на поле на замену на 78-й минуте и ничем примечательным не запомнился. Накануне ответной игры тренер хорватского клуба Игор Тудор отметил, что Милевский еще не успел обрести оптимальную форму. Соответственно, ожидать его выход на поле не приходится. В лучшем случае игрок, как и в матче в Киеве, выйдет на замену в концовке встречи.

В матче "Хайдук" - "Днепр" фаворитом на котировках букмекерских контор является "Днепр". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,06 к 1, в то время как на ничью - 3,6 к 1, а на победу "Хайдука" - 3,75 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Хайдук": 91. Калинич Л., 4. Милич А., 5. Милович, 22. Малоча, 7. Анджелкович, 18. Цакташ, 31. Сушич, 78. Мезга, 6. Вршаевич, 9. Маглица, 77. Куасси

Запасные: 25. Стипица, 14. Василь, 23. Нижич, 30. Башич, 26. Вукович, 32. Бенцун, 11. Готаль

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 6. Лео Матос, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 20. Бруно Гама, 20. Канкава, 30. Шахов, 49. Зозуля, 29. Ротань

Запасные: 27. Лаштувка, 14. Чеберячко, 23. Бартулович, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 9. Калинич, 11. Селезнев