Сборная Украины по баскетболу провела первые тренировки на арене, где будет играть матчи ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

На этой арене украинская команда проведет встречи с национальными сборными Доминиканской Республики, Турции, Новой Зеландии, Финляндии и США.

Игрок национальной сборной Украины Дмитрий Забирченко поделился первыми впечатлениями: "Все понимают, что такое чемпионат мира, поэтому недооценки быть не может. Главное, не перегореть, не переволноваться. Надо выходить показывать свою игру, максимально стараться, биться. И все будет хорошо".

Относительно первого сопернику Забирченко отметил: "Время начала матча с командой Доминиканской Республики - 12:30 - нестандартное. В чемпионате Украины наиболее ранние матчи начинаются в 14:00. Впрочем, в Доминикане в это время вообще будет ночь. Мы знаем все сильные стороне доминиканцев. В оставшееся до поединка время будем подробнее изучать каждого игрока соперников, обращать внимание на их сильные и слабые стороны, что позволять им делать, чем мешать. Их командную игру мы смотрели, разбирали".

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Испании будет проходить с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на этом турнире, благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013, когда команда заняла 6-е место.