Киеву для полной готовности к Евро-2012 не хватает только стадиона

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что Киеву для полной готовности к проведению финала чемпионата Евро-2012 по футболу не хватает только нового стадиона.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«В Киеве мы готовы к проведению Евро-2012. Нам не хватает только стадиона. И его постройка займет всего лишь год, это если лениво работать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день существует лишь одна проблема для решения этого вопроса – это определить место, где будет находиться новый стадион.

«Сегодня правительство и секретариат не могут определиться, в каком месте будет находиться именно этот стадион. Или там, где сейчас «Олимпийский», и тогда мы немедленно приступим к его реконструкции, или в другом месте. Сегодня решается вопрос выделения земли», - сказал Киевский городской председатель.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что считает очень важной частью своей работы именно подготовку к проведению чемпионата. «Это очень важно, потому что это приблизит Украину к Европе. Хотя сам я не все чемпионаты смотрю, у меня очень много дел», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, очень большая составляющая, которая для других городов непосильна, - количество гостиничных номеров, готовых принять иностранцев – в Киеве решается без проблем, точнее, по словам мэра, «с этим в основном порядок» в столице.

Также не будет в Киеве проблем с историческими памятниками и транспортной инфраструктурой.