В тренировочную базу ФК "Шахтер" попало 4 снаряда - гендиректор клуба

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Огонь велся на протяжении вчерашнего вечера и сегодняшнего утра, сообщил Палкин в своем Facebook.

"Вчера вечером и сегодня ночью в тренировочную базу ФК Шахтер попало 4 снаряда", - говорится в сообщении.

Более никаких подробностей не приводится. Судя по снимкам, снаряды упали на футбольное поле и не причинили вреда основному зданию и другим постройкам базы.

Как сообщал УНИАН, 23 августа стадион "Донбасс-Арена", являющийся домашней ареной ФК "Шахтер", подвергся обстрелу. Тогда пострадала сама арена и энергетический центр рядом со стадионом. Позже Палкин отметил, что для восстановления стадиона потребуется около 1 млн. долларов.