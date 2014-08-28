Итог Юношеской Олимпиады еще раз подтвердил хорошие перспективы украинского спорта - Бубка

Бубка отметил, что успешное выступление наших юных олимпийцев в Нанкине подтверждает хорошие перспективы украинского спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Прежде всего, хочу поблагодарить наших юных олимпийцев за замечательные 12 дней спортивного праздника, за те удивительные эмоции и чувство гордости, которые они нам подарили в течение всех Игр. 29 наград, где 9 из них высшей пробы - блестящий результат», - подчеркнул глава НОК Украины.

«Не меньшие слова благодарности выражаю и всем тренерам, врачам, президентам федераций, председателям региональных отделений НОК, Министерству молодежи и спорта Украины, которые ежедневно работали ради общего успеха. Отдельная глубокая благодарность Международному Олимпийскому Комитету и его президенту Томасу Баху, Европейским Олимпийским Комитетам и его руководителю Патрику Хикки, которые в тяжелое для страны время постоянно поддерживают Украину, что является прекрасным примером олимпийской солидарности», - отметил Сергей Бубка.

По словам главного олимпийца страны, главная задача, которая стоит перед страной и всеми спортивными организациями - сохранить и поддержать эту молодежь, которая своими достижениями прославили Украину на весь мир и заставили стоя аплодировать перед своими достижениями.

«Мы в очередной раз убедились, какие талантливые и патриотичные у нас дети. Я сам не раз становился свидетелем, как они боролись за каждую секунду, каждый метр, каждое очко, чтобы над нанкинским небом как можно чаще поднимался сине-желтый флаг и звучал гимн Украины. Это была дружная команда, которая работала на единый результат. Не могу не отметить и важную роль на этих Играх молодого посла, Олимпийского чемпиона Александра Усика, который на отлично справился со своими обязанностями, став для девушек и парней надежным другом и пылким болельщиком. В завершение хочется пожелать всем чемпионам и призерам II летних Юношеских Олимпийских игр не останавливаться на достигнутом, а ставить перед собой новые цели и так же уверенно их покорять. Вы - достойное будущее отечественного спорта», - добавил Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходили в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревновались практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

Сборная Украины успешно завершила эти соревнования завоевав 29 наград, из которых 9 «золотых», 9 - «серебряных» и 11 - «бронзовых».