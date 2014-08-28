Теннисист Марченко стал единственным украинцем вышедшим во второй раунд US Open

Украинец в абсолютно равном матче обыграл швейцарца Марка Кьюдинелли, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра получилась крайне упорной, длилась более четырех часов, а три из четырех сетов заканчивались дополнительным геймом - тай-брейком.

Матч завершился со счетом 7:6, 4:6, 7:6, 7:6. При этом тай-брейк третьего сета оказался самым затяжным и продолжался 28 розыгрышей. Тем не менее, удача была на стороне украинца - 15:13. Это не сломило швейцарца, продолжавшего на равных играть с Марченко, но и в четвертой партии, в третьем тай-брейке в матче, удача была на стороне украинца. Любопытно, что сет выигранный швейцарцем стал единственным в матче, где судьба победителя определилась без дополнительного гейма.

На протяжении матча украинец реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов, швейцарец - 6 из 10. На счету Марченко 12 эйсов и 9 двойных ошибок. Кьюдинелли 11 раз подал навылет и 3 раза ошибся на подаче.

В матче второго круга соревнований Марченко сыграет с 16-й ракеткой мира хорватом Марином Чиличем (14), который вышел во второй круг после недолгого противостояния с киприотом Маркосом Багдатисом. При счете 3:6, 1:3 Багдатис отказался от продолжения борьбы сославшись на травму.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир сезона из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году проходит в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.