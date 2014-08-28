Антон Кузнецов стал знаменосцем сборной Украины на закрытии юношеских Игр в Нанкине

Флаг Украины поручено нести чемпиону II летних ЮОИ по современному пятиборью Антону Кузнецову, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сам спортсмен накануне церемонии отметил: "Конечно, обрадовался, когда мне сообщили, что я буду знаменосцем команды - это большая честь и почетная миссия, думаю, для каждого атлета. Нести флаг Украины я хотел еще на открытии, а потому приятно, что мое желание исполнилось хотя бы на церемонию закрытия".

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходили в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревновались практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

Сборная Украины успешно завершила эти соревнования завоевав 29 наград, из которых 9 «золотых», 9 - «серебряных» и 11 - «бронзовых».