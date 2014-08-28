Оглашен состав сборной Словакии на стартовый матч отбора Евро против Украины

Об этом сообщается в релизе пресс-службы Федерации футбола Словакии.

Тренер команды Ян Козак сделал такой выбор: вратари - Ян Муха (Крылья Советов, Россия), Матуш Козачик (Виктория Пльзень, Чехия), Ян Новота (Рапид, Австрия); защитники - Петер Пекарик (Герта, Германия), Мартин Шкртел (Ливерпуль, Англия), Норберт Дьомбер (Катанья, Италия), Ян Дюрица (Локомотив, Россия), Любомир Михалик (Кайрат, Казахстан), Йозеф Пьячек (Жилина), Томаш Губочан (Зенит, Россия), Эрик Чикош (Слован), Михал Брезнаник (Спарта, Чехия); полузащитники - Виктор Печовски (Жилина), Карим Геде (Фрайбург, Германия), Юрай Куцка (Дженоа, Италия), Филипп Кисс (Росс Каунти, Шотландия), Станислав Шестак (Бохум, Германия), Марек Хамшик (Наполи, Италия), Владимир Вайсс (Лехвия, Катар), Роберт Мак (ПАОК, Греция), Мирослав Стох (Аль-Айн, ОАЭ); нападающие - Михал Дюриш (Младе-Болеслав, Чехия), Якуб Сильвестр (Нюрнберг, Германия), Роберт Виттек (Слован), Адам Немец (Унион, Германия).

Сборная Словакии сначала проведет товарищескую игру с командой Мальты (4 сентября), а затем стартовый матч отборочного турнира Евро-2016 с Украиной, который пройдет 9 сентября в Киеве.

Как сообщал УНИАН, накануне главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко также объявил состав команды на первый матч отбора к Евро.