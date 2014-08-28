Донецкий "Шахтер" попал во вторую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако в зале Grimaldi Forum, сообщается в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В жеребьевке примут участие 22 клуба, получивших прямой пропуск в групповую стадию, и 10 команд, заработавших это право в раунде плей-офф. Все клубы разбиты на четыре корзины посева в зависимости от их положения в клубном рейтинге УЕФА. В каждой группе окажется по одному представителю каждой корзины. Клубы из одной национальной ассоциации будут разведены по разным квартетам. Также специальным решением УЕФА будут разведены по разным группам клубы России и Украины.

В результате жеребьевки будут сформированы 8 групп по 4 команды. Команды проведут групповые турниры в 6 туров (по две игры с каждым из соперников по группе - дома и в гостях).

Состав корзин выглядит следующим образом: первая - «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия); вторая - «Шальке» (Германия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ювентус» (Италия), ПСЖ (Франция), «Шахтер» (Украина), «Базель» (Швейцария), «Зенит» (Россия), «Манчестер Сити» (Англия); третья - «Байер» (Германия), «Олимпиакос» (Греция), ЦСКА (Россия), «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Галатасарай» (Турция), «Атлетик» (Испания); четвертая - «Андерлехт» (Бельгия), «Рома» (Италия), АПОЭЛ (Кипр), БАТЭ (Белоруссия), «Лудогорец» (Болгария), «Марибор» (Словения), «Монако» (Франция), «Мальме» (Швеция).

Жеребьевка начнется в 18.45 по киевскому времени.