Определились все участники Евробаскета-2015

В турнире будут участвовать 24 национальные сборные, сообщается в релизе Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe).

Через квалификацию на Евробаскет-2015 пробились Босния и Герцеговина, Израиль, Бельгия, Латвия, Грузия, Италия, Польша, Чехия, Македония, Германия, Исландия, Нидерланды и Россия.

Ранее, первым участником Евробаскета-2015 оказалась Эстония, которая стала победителем первого квалификационного турнира.

Еще десять команд попали на чемпионат Европы 2015-го года автоматически, так как являются участниками чемпионата мира-2014 в Испании. Это - Украина, Хорватия, Финляндия, Франция, Греция, Литва, Сербия, Словения, Турция и Испания.

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских анциональных сборных состоится в сентябре 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года право принимать Евробаскет выиграла заявка оргкомитета Украины. Впрочем, в начале 2014 года у чиновников FIBA-Europe возникли сомнения относительно возможностей Украины организовать и провести турнир в намеченные сроки на высоком уровне. 13 июня у Украины отобрали право проведения Евробакета-2015, пообещав взамен дать провести Евробаскет-2017.

8 сентября FIBA-Europe назовет страну, которая вместо Украины станет хозяином Евробаскета-2015.