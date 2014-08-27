Украинские олимпийцы везут из Нанкина 29 медалей

На Играх украинская сборная завоевала 29 наград, среди которых 9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Полный перечень украинских чемпионов и призеров Игр выглядит следующим образом.

Чемпионы ЮОИ: Михаил Романчук (плавание, 400м вольным стилем), Павел Коростылев (пулевая стрельба, пневматический пистолет), Анастасия Малявина (плавание, 200м брассом), Ангелина Калинина (теннис, женские пары), Елизавета Бабий (легкая атлетика, прыжки в длину), Юлия Левченко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Глеб Пискунов (легкая атлетика, метание молота), Антон Кузнецов (современное пятиборье, смешанная эстафета), Рамиль Гаджиев (бокс, 73 кг).

Серебряные призеры: Богдан Ядов (дзюдо, 66кг), Михаил Романчук (плавание, 800м вольным стилем), Денис Вороновский (тхэквондо, +73кг), Владислав Грико (спортивная гимнастика, упражнения на коне), Алена Белякова (легкая атлетика, метание диска) , Джойс Коба (легкая атлетика, 200 м), Людмила Лузан (каноэ-одиночка, спринт), Анна Красношлык (прыжки в воду, 3м), Александр Малосилов (легкая атлетика, смешанная эстафета 8х100м).

Бронзовые призеры: Анастасия Малявина (плавание, 100 м брассом), София Зенченко (тяжелая атлетика, 63 кг), Людмила Дроздова (дзюдо, смешанная команда), Юлия Миюц (тхэквондо, +63 кг), Виктория Сухорукова (стрельба пулевая, пневматическая винтовка, смешанная команда), Руслан Валитов (легкая атлетика, метание диска), Владислав Грико (спортивная гимнастика, упражнения на кольцах), Сборная Украины по велоспорту в составе Дарьи Ткачевой, Анжелики Тетерич, Владислава Нізицького, Рината Удода (командная эстафета), Александр Масик (греко-римская борьба, 42кг), Елена Кремзер (женская борьба, 52кг), Филипп Ткаченко (прыжки в воду, командные соревнования).

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходили в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревновались практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

Спортивная программа завершается 27 августа. Завтра состоится Церемония закрытия Игр.