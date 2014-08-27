Три украинские теннисистки проиграли в первом же круге US Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сильнейшая украинка в мировом рейтинге Свитолина, отлично проведшая подготовительные турниры к US Open (в одном из них была обыграна действующая чемпионка Уимблдонского турнира Петра Квитова), в стартовом матче в Нью-Йорке встречалась с Полоной Херцог из Словении и считалась фаворитом по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор. Тем не менее, украинка вчистую проиграла первую партию и сумела навязать борьбу сопернице только во второй, доведя игру до тай-брейка. Но, в решающем гейме она вновь уступила сопернице - 2:6, 6:7.

В свою очередь, Леся Цуренко также весьма неожиданно была разгромлена Зариной Дияс из Казахстана - 1:6, 2:6. А самая молодая из пробившихся в основную сетку представительниц Украины Марина Заневская встречалась с американской Шелби Роджерс и также уступила со счетом 4:6, 3:6.

Накануне свой матч первого круга также проиграл Сергей Стаховский.

Таким образом, в числе участников турнира остался только Илья Марченко, который свой матч первого круга со швейцарцем Марко Кьюдинелли проведет 27 августа поздно вечером по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир сезона из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году проходит в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.