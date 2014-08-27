Лукаш Теодорчик перешел в киевское "Динамо"

Соглашение рассчитано сроком на пять лет, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

23-летний футболист уже сегодня проведет в составе "Динамо" свою первую тренировку.

Сам игрок так прокомментировал свой переход в состав украинской команды: "Динамо" - великий клуб с богатыми традициями. Таким командам не отказывают. Уже сегодня я готов начать тренироваться. Я бы хотел как можно скорее включиться в работу и помогать команде в матчах добиваться успеха".

Говоря о ситуации в Украине игрок отметил: "Конечно, я знаю о том, какая ситуация в Украине, вообще, в Польше много об этом говорят. Но мы надеемся, что все успокоится в ближайшее время. По крайней мере, я убедился, что в Киеве все спокойно. Основные действия разворачиваются на востоке, и я желаю, чтобы все уладилось, как можно скорее".

Как сообщал УНИАН, Теодорчик прибыл в Киев на медобследование еще в выходные, пропустив очередной матч "Леха" в чемпионате Польши.

В составе новой команды он сможет дебютировать уже 30 августа в матче 5-го тура Премьер-лиги против одесского "Черноморца".