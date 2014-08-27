Рамиль Гаджиев принес Украине девятое золото Игр в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На пути к финалу украинец сначала одержал уверенную победу над представителем Австралии Сатали Теви-Фуимаоно, после чего оказался сильнее боксера из Узбекистана Козимбека Мардонова.

В финальном поединке Гаджиев не оставил шансов россиянину, действующему чемпиону мира среди юниоров Дмитрию Нестерову - 3:0 и завоевал звание чемпиона.

На данный момент в активе украинцев 28 наград, 9 из которых золотые, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.